Treviso pesca in Nuova Zelanda

Altro nuovo arrivo per la De' Longhi Treviso: è ufficiale la firma del lungo Isaac Fotu, ala grande neozelandese di passaporto britannico. Alto 203 cm, nelle ultime due stagioni è stato protagonista a Ulm (Germania), nella massima serie tedesca. Ha iniziato in patria nelle giovanili ed è sempre stato convocato per le nazionali neozelandesi di categoria. Nel 2011/12 inizia a giocare nella NBL (lega neozelandese) vincendo il titolo con i New Zealand Breakers, dal 2012 al 2014 gioca in NCAA con gli Hawaii Rainbow Warriors.

La prima parte della sua carriera pro la trascorre in Spagna nella ACB con Manresa nel 2014/15 e nelle successive due stagioni a Saragozza in ACB e in Eurocup. Dal 2017 al 2019 passa in Germania, all'Ulm, in Bundesliga (14.1 punti e 5 rimbalzi con il 65% da due nel 2017/18), disputando ancora l'Eurocup lo scorso anno (8.5 punti, 4.1 rimbalzi, 58.5% da due). Dal 2014 nazionale della Nuova Zelanda giochera' i Mondiali in Cina dal

SPORTAL.IT | 22-07-2019 17:46