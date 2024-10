Trezeguet denunciato dall’ex moglie: "Hai finito con la tua vita da Disney"

L'ex bomber dovrà rispondere in Tribunale del taglio degli alimenti e del mancato saldo del fitto dell'appartamento dove la donna abita col figlio

Belén Cosimo, 35 anni ed ex compagna dell’ex calciatore francese David Trezeguet, ha detto basta. Dopo anni di relazione a suo dire costellati da presunti episodi di abuso, mai denunciati per vergogna e paura, e dopo diversi mesi di mancati pagamenti, ha citato in giudizio l’ex bomber della Juventus presso il tribunale di Madrid (dove convive da due anni con il figlio). Trezeguet avrebbe infatti ridotto unilateralmente le entrate per il mantenimento del figlio nonostante la sua agiata situazione economica.

Una love-story durata 10 anni

Trezeguet e Belén avevano iniziato una relazione nel 2012 terminata bruscamente nel 2022 dopo diversi attacchi bruschi da parte dell’ex calciatore. Hanno un figlio insieme, avuto nel 2017, e dopo la separazione la donna si è trasferita a Madrid dove ha trovato lavoro all’aeroporto di Barajas. Da lì Trezeguet avrebbe cominciato a soffocarla finanziariamente, ritirandole la carta di credito italiana, che costituiva la base del sostentamento mensile di suo figlio. Dall’agosto scorso Trezeguet non paga l’affitto dell’appartamento dove vivono il figlio e l’ex compagna, sempre secondo la versione di quest’ultima.

Era il 2012 quando Belén incontrò David Trezeguet in Argentina, all’epilogo della sua brillante carriera da calciatore quando giocava nel River Plate e, successivamente, nel Newell’s Old Boys. Belén lasciò il lavoro per seguirlo in India , dove l’attaccante ha giocato con il Pune City nel 2014. Successivamente hanno vissuto a Torino, dove l’ex giocatore ha continuato a lavorare per la Juventus come ambasciatore del club e uomo-immagine di vari marchi.

La crisi con la nascita del figlio

Nel 2017 è nato il figlio e la loro convivenza è cambiata. «”ro come il suo assistente, lo accompagnavo in tutto. La situazione è cambiata quando sono rimasta incinta di mio figlio, perché chiaramente quando c’è un figlio, le priorità cambiano”, ha spiegato Belén. Tutto ciò unito alle uscite notturne, ha portato a litigi e insulti nei confronti di Belén, quando Trezeguet tornava a casa.

Due anni fa Belén ha deciso finalmente di separarsi da Trezeguet e di venire a Madrid: «Ci furono abusi psicologici e verbali, ma allora non lo denunciai, anche se conservo alcuni dei messaggi che mi mandò. Non potevo continuare così per il benessere e la salute fisica mia e di mio figlio. O lui o io. Non mi faceva lavorare, mi diceva addirittura che se non fosse stato per lui avrei fatto la cassiera. La mia autostima era distrutta e non potevo crescere mio figlio in questo modo. Come madre ho scelto così e queste sono le conseguenze che sto pagando. Il problema è che non li pago io, ma mio figlio.

L’accusa all’ex bomber

Recentemente, Trezeguet le ha fatto sapere tramite messaggio che non pagherà più l’affitto dell’appartamento, per non parlare del fatto che non ha una routine di visite con suo figlio, dato che viene a trovarlo raramente ma l’ex bomber incolpa la donna: “Mi dice di tornare, che la mia vita Disney è finita e che queste sono le conseguenze“. La donna ha pertanto intentato una causa in tribunale per regolamentare “i rapporti genitori-figli e affinché un giudice stabilisca la cifra reale cje mi deve essere data per il benessere di nostro figlio e perché il bambino abbia un futuro stabile e sano.”