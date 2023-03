Juve, Trezeguet in Marocco per il progetto Academy

L'ex bomber nel paese nordafricano per dare seguito alle attività intraprese dal club bianconero nella nazione nordafricana

08-03-2023 15:00

Sono stati sei giorni importanti, quelli trascorsi dal 1° al 6 marzo, per la Juventus e per il progetto Academy in Marocco. Una delegazione bianconera, guidata da David Trezeguet, ha fatto visita alle strutture marocchine, in un viaggio che aveva come obiettivi, oltre al supporto delle iniziative già attivate nella nazione nordafricana, rinforzare con la presenza fisica di David e dello staff la presentazione di Juventus Academy Morocco PRO, un progetto che punta a elevare la proposizione sul mercato in termini professionali e qualitativi.

Una settimana intensa, se si considera che la delegazione ha visitato non solo l’Headquarter dell’Official Juventus Academy Morocco, ma anche le venues di Bouskoura, Ain Diab, e Rabat, dove Trezeguet ha partecipato alle sessioni di allenamenti insieme ai ragazzi e dove non sono mancati anche gli incontri con le squadre locali. A proposito dei ragazzi, numerosi sono stati i momenti di Meet & Greet con gli iscritti alle Academy, e quelli di incontro e sessioni di domande e risposte con allenatori e famiglie.