L'Allianz Pallacanestro Trieste attraverso una nota ha informato che il giocatore Akil Mitchell, atteso per ieri alle 17.30, non è rientrato a Trieste dopo l’impegno con la nazionale panamense. La società non ha ricevuto informazioni ufficiali dal giocatore o dal suo procuratore.

Allianz Pallacanestro Trieste si riserva quindi di prendere i provvedimenti disciplinari del caso.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 17:52