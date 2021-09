Triestina, Milanese: "Padova grande favorita"

Un pareggio a reti inviolate il risultato raccolto dalla Triestina nella sua prima gara di campionato. Uno 0-0 a Seregno che però non tarpa le ali ai sogni degli alabardati.

“Il Padova rimane la squadra favorita, che parte da una base di 79 punto dell’anno scorso e che si è rinforzata senza perdere la sua identità, ma certo noi siamo competitivi ma considero anche Sudtirol e Pro Vercelli”.

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha stilato la sua griglia nella corsa promozione nel Girone A: “La Triestina ha cambiato volto in pochi giorni perché stiamo cercando di cambiare e di attrezzarci in attesa della riforma dei campionati. Vogliamo farci trovare pronti e per questo abbiamo iniziato un progetto chiaro e biennale. – continua Milanese sulle colonne de Il Piccolo – Abbiamo fatto un ulteriore sforzo per dare grande profondità alla rosa per essere in grado di fronteggiare infortuni o squalifiche durante la stagione. Ma c’è stata anche un’iniezione di qualità con giocatori provenienti da categoria superiore e la rosa è stata anche ringiovanita”.

