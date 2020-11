Trionfo Italia, Evani ringrazia commosso

E’ un trionfo, l’autunno della Nazionale azzurra. Nonostante l’assenza di Mancini in panchina, con Evani l’Italia è riuscita prima a battere l’Estonia in amichevole, dunque a superare Polonia e Bosnia, qualificandosi alla fase finale di Nations League prevista nel 2021.

Il 2-0 contro la Bosnia chiude il 2020 per l’Italia, un anno devastante per il mondo, che ha di fatto portato anche al rinvio dell’Europeo alla prossima estate. La Nazionale azzurra sarà tra le favorite, considerando come le ultime gare non abbiano cambiato la forza mostrata prima del coronavirus.

Al termine della gara vinta in Bosnia, Evani ha parlato a Rai Sport: “Questi ragazzi hanno fatto un bel regalo a Mancini, ci sentiamo tutti i giorni. Noi vogliamo arrivare ad un risultato tramite il gioco, sono stati meravigliosi considerando che ultimamente non c’era neanche il mister”

Le final four andranno in scena solamente dopo l’Europeo: “Sfideremo le squadre più forti d’Europa, non vediamo l’ora per vedere il nostro livello. Crediamo di esserci arrivati, vedremo”.

Evani è quasi senza parole dopo l’ennesima vittoria della Nazionale: “Commosso? Sì, perchè già lunedì ho ringraziati, solo grazie si può dare a questi ragazzi dopo averne vissute così tante”.

OMNISPORT | 18-11-2020 23:35