Tripletta in mezz'ora: Cristiano Ronaldo risponde alle critiche

Gli ultimi sono stati giorni diversi dal solito per Cristiano Ronaldo. Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto, il fuoriclasse portoghese si è riscoperto nel mirino dei più critici.

A farlo finire sul banco degli imputati, una prestazione non all’altezza delle aspettative, ma anche un clamoroso errore in barriera in occasione del momentaneo 2-2 dei Dragoes.

Ebbene CR7 non solo sembra essere riuscito a mettersi alle spalle le critiche senza troppi affanni, ma al ritorno in campo contro il Cagliari si è letteralmente scatenato.

Nel corso della sfida della Sardegna Arena, prima ha aperto le marcature dopo 10’, poi ha raddoppiato al 25’ e in seguito ha anche trovato al 32’ il goal che è valso la tripletta personale. Il tutto in poco più di mezz’ora.

Proprio dopo il terzo goal, il fuoriclasse della Juventus si è diretto verso la telecamera più vicina e nel puntarla ha indicato il suo orecchio.

Un gesto che è sembrata una chiara risposta alle critiche ricevute negli ultimi giorni.

Cristiano Ronaldo, nella giornata di sabato aveva rotto il suo silenzio, rispondendo ai più critici con un post pubblicato su Instagram. Contro il Cagliari è passato direttamente dalle parole ai fatti: “Più importante del numero di cadute che subisci nella vita, sono la velocità e la forza con cui ti rimetti in piedi… I veri campioni non si arrendono mai! Il nostro focus è già al Cagliari, alla lotta per la Serie A, alla finale di Coppa Italia e a tutto ciò che possiamo ancora raggiungere in questa stagione”.

OMNISPORT | 14-03-2021 19:02