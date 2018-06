Tris di emiliane per Pazzini

L’esperienza nella Liga, apertasi con il gol al Real Madrid al debutto, è stata deludente per Giampaolo Pazzini, che al Levante è riuscito a ritagliarsi poco spazio nel prosieguo della stagione. Inevitabile il ritorno al Verona per fine prestito, così come il nuovo addio all’Hellas dopo la retrocessione in Serie B.

Sotto contratto per altre due stagioni, l’esperto attaccante è destinato a tornare in Serie A. Le pretendenti non mancano e allora il futuro del ‘Pazzo’, secondo quanto riportato da 'TgGialloblu.it' sembra essere in Emilia Romagna. In lizza, Bologna, Parma e Sassuolo, tutte a caccia di un centravanti (i rossoblù prima dovranno piazzare Mattia Destro): per tutte, però, c’è da superare l’ostacolo dell’ingaggio di Pazzini, pari a un milione netto.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 00:05