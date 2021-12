Tsitsipas ottimista per l’inizio del 2022: “Il gomito sta benissimo”

13-12-2021 18:49

Arrivano segnali incoraggianti da Stefanos Tsitsipas in vista del 2022. Il greco infatti ha confermato che il recupero dall’infortunio al gomito procede a gonfie vele e che la prossima stagione cercherà subito di prendersi quei successi e quei tornei che nell’ultima stagione gli sono mancati.

“Il mio gomito sta benissimo. Tornerò sicuramente al 100%. L’obiettivo per l’anno prossimo è fare ancora meglio di quest’anno. Ho fiducia che la preparazione andrà bene e che la mia prossima stagione sarà tre volte meglio di questa” ha affermato il tennista ellenico.

“In generale, sono orgoglioso del livello a cui sono ma credo che dovrò fare un ulteriore passo in avanti […] per un’annata migliore. Questo vuol dire anche impostare nuovi obiettivi e cercare di migliorarmi per quanto riguarda il diventare più abile provando a scoprire dove si trova quell’1% o il 5% che ancora mi manca per certi obiettivi. Tutto il mio team mi aiuterà a trovare quello che sto cercando”.

Tsitsipas ha poi sgomberato il campo da dubbi circa la su vaccinazione, operazione a cui si sottoporrà a breve per non dover veder limitati le proprie attività e i propri spostamenti.

“Non promuovo la vaccinazione, ma non sono contro la vaccinazione. Sostengo chiunque voglia farlo. Non sono un medico, sono un atleta e la mia prospettiva potrebbe non essere delle migliori quando si tratta di medicina. Quest’anno sarò vaccinato. Lo faccio per avere una vita normale. Questo problema dà fastidio a tutti, ma dobbiamo aiutarci a vicenda” ha chiosato il nativo di Atene.

