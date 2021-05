Tsitsipas vince a Lione

Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo Atp 250 di Lione. Il tennista greco, che in semifinale aveva avuto la meglio del nostro Lorenzo Musetti in tre set, in finale ha battuto agevolmente il britannico Norrie, numero 49 della classifica Atp, per 6-3 6-3.

Per il numero 5 del mondo è la settima affermazione nel circuito, e il secondo titolo in carriera sul rosso. Tsitsipas ora mette nel mirino il Roland Garros, dove proverà a mettere in dubbio la supremazia di Rafael Nadal.

OMNISPORT | 23-05-2021 16:19