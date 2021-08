Tuchel "annuncia" Lukaku: "Tutti vogliono venire da noi"

Romelu Lukaku ha detto sì al Chelsea, o meglio per il momento ha… detto addio all’Inter, comunicando a Simone Inzaghi di aver deciso di accettare la proposta del club londinese, anche per non ostacolare la necessità dell’Inter di dare ossigeno al proprio bilancio.

L’affare dovrebbe concretizzarsi a breve, non appena i campioni d’Europa avranno formalizzato l’offerta già “promessa” all’Inter per il cartellino del belga, pari a 130 milioni di euro.

Al termine dell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Tottenham, sul tema si è espresso anche il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel.

Senza fare misteri sullo stato della trattativa…: “Romelu Lukaku è un giocatore fantastico ma non è nella mia squadra, è nell’Inter, quindi non posso, né voglio parlarne. Certo, posso immaginare che tanti giocatori vogliano venire qui”.

“Stiamo parlando con la dirigenza di giocatori che, nella nostra opinione, possono redere la squadra più forte – ha aggiunto l’allenatore tedesco – ed è una sfida trovarli. Non è solo questione di talento, ma di attitudine. Ci sono giocatori che pensiamo siano buoni obiettivi, ma non dirò i loro nomi”.



OMNISPORT | 04-08-2021 23:48