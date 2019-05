Tuchel: "Mai pensato di dimettermi"

Il tecnico del Psg Thomas Tuchel resta sulla panchina del club parigino nonostante l'ultima serie di risultati negativi: "Non ho mai pensato di dimettermi. Ovviamente, essendo l'allenatore, sono sempre il responsabile dei risultati ma conosco le ragioni per cui le cose sono andate in un certo modo e faccio sempre del mio meglio, Col presidente e col ds Henrique ci confrontiamo, non sono felici ma non lo siamo nemmeno noi. Sanno che come staff tecnico stiamo facendo del nostro meglio ma per ritrovare il nostro stile, il nostro gioco, la nostra identita' ed essere in grado di lottare al nostro miglior livello, c'e' bisogno di giocatori affidabili con cui ricostruire la squadra e su questo siamo tutti d'accordo".

"Abbiamo molti giocatori fuori fra infortuni e squalifiche. Abbiamo fatto bene per lunga parte della stagione, con una mentalità straordinaria, vincendo il campionato con largo anticipo nonostante le assenze. Mancando dei giocatori, manca quella competizione interna che serve a migliorare e crescere. I ragazzi non sono delle macchine e non si può nemmeno avere la concentrazione al 100% come quando il campionato non era ancora chiuso".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 17:20