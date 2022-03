Tudor: "Abbiamo fatto una grande gara"

06-03-2022 17:56

Il tecnico del Verona Igor Tudor a Dazn ha commentato positivamente il pareggio di Firenze: “Il Verona è venuto a Firenze ed ha fatto una grandissima gara. Nel primo tempo potevamo essere 0-2, loro hanno fatto gol con un rimpallo. Abbiamo fatto una bella partita, il punto è meritatissimo. Se doveva vincere una squadra, era la nostra”.

“Abbiamo fatto cose interessanti, perché quando vedo la Fiorentina giocare con gli altri in casa vedo che vanno in difficoltà. Ci è mancato l’ultimo passaggio. Pochi tiri in porta? Per me questo dato dei tiri in porta non ha nessuna importanza. Se Lasagna arriva davanti a Terracciano e non tira, cos’è? E’ sempre un’occasione. Non me ne frega del dato, guardiamo le occasioni. Lasagna si è mosso tanto e bene, l’ho tolto solo perché Caprari non riusciva più a seguire Torreira e ho messo Bessa su di lui”.

