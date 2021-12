Tutte le doppiette italiane nella Coppa del Mondo di sci femminile

12-12-2021 19:19

L’Italia femminile dello sci alpino ha completato oggi la quindicesima doppietta della propria storia in una gara di Coppa del Mondo. In 4 di queste 15 gare sono state realizzate addirittura delle triplette, 2 in gigante e 2 in discesa. Ecco l’elenco completo.

23/01/1984 Slalom Limone Piemonte 1. Daniela Zini 2. Maria Rosa Quario

14/03/1993 Combinata Hafjell 1. Bibiana Perez 2. Morena Gallizio

02/03/1996 Gigante Narvik 1. Deborah Compagnoni 2. Sabina Panzanini 3. Isolde Kostner

03/01/1997 Gigante Maribor 1. Sabina Panzanini 2. Deborah Compagnoni (ex-aequo con l’austriaca Anita Wachter)

19/12/1999 SuperG St. Moritz 1. Karen Putzer 2. Alessandra Merlin

22/12/2001 SuperG St. Moritz 1. Karen Putzer 2. Daniela Ceccarelli

16/03/2003 Gigante Hafjell 1. Karen Putzer 2. Denise Karbon

19/03/2017 Gigante Aspen 1. Federica Brignone 2. Sofia Goggia 3. Marta Bassino

14/01/2018 Discesa Bad Kleinkirchheim 1. Sofia Goggia 2. Federica Brignone 3. Nadia Fanchini

30/11/2019 Gigante Killington 1. Marta Bassino 2. Federica Brignone

14/12/2019 SuperG St. Moritz 1. Sofia Goggia 2. Federica Brignone

25/01/2020 Discesa Bansko 1. Elena Curtoni 2. Marta Bassino 3. Federica Brignone

02/02/2020 SuperG Rosa Khutor 1. Federica Brignone 2. Sofia Goggia

17/10/2020 Gigante Soelden 1. Marta Bassino 2. Federica Brignone

12/12/2021 SuperG St. Moritz 1. Federica Brignone 2. Elena Curtoni

OMNISPORT