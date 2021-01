Tutti scontenti di Maresca, l'arbitro nella bufera

Ha scontenato tutti: l’arbitro Maresca è incappato in una giornata difficile ieri a San Siro per Milan-Torino ma la cosa singolare è che alla fine sia stato pesantemente criticato sia dai tifosi granata che da quelli rossoneri. Maresca – che solo poche settimane fa era finito nella bufera per l’arbitraggio di Roma-Sassuolo – è stato aiutato dal Var in alcuni episodi decisivi del match e probabilmente non ha influito sul risultato finale ma la sua prova è stata da bocciare anche per il disinvolto uso dei cartellini.

Tifosi scatenati contro Maresca

Il web è un fiume di critiche per l’arbitro napoletano: “Maresca ha arbitrato male, ma non per il rigore (giustamente) dato al Milan e per quello (giustamente) tolto al Torino. Ricordiamoci delle 7 ammonizioni per noi (quella a Leao scandalosa), molte nate dal fatto che i giocatori del toro cascavano al minimo tocco” o anche: “In una partita vinta tranquillamente 2-0, spiccano le 7 ammonizioni al Milan estratte da Maresca. Alcune davvero incredibili, specialmente se si va a vedere il metro di giudizio utilizzato col Torino”, oppure: “Il Milan comincia a dare fastidio a qualcuno e a qualche altra società amica della Figc e Lega. Maresca scandaloso!!!”.

C’è chi va controcorrente (“Maresca è il miglior arbitro italiano. Umile non protagonista decide e se non è convinto si fida del VAR. Avere una decina di questi sarebbe una garanzia per la serie A. Punto.”) ma la stragrande maggioranza non ammette ragioni: “Cartellino a Leão che grazie alla squalifica ci sarà sicuramente contro la Dea, bello pulito: Maresca è talmente “scarso” che non si è manco reso conto di averci fatto un favore”, o anche: “Nota di demerito a Maresca, uno dei peggiori arbitri della A con decisioni fuori da ogni logica”, oppure: “Mandatelo ad arbitrare in D” e infine: “Se Maresca arbitra in Serie A allora c’è speranza per tutti. Coltivate i vostri sogni. Se ce l’ha fatta lui, tutti possono riuscirvi”.

