Milan, altro che Zlatan: i tifosi si aggrappano al mastino

Il Milan si riscatta immediatamente. Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, la squadra di Stefano Pioli chiude la pratica Torino già nel primo tempo e senza dover neanche ricorrere a Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione dopo l’infortunio. I padroni di casa approfittano delle reti di Leao e di Kessie per rimanere in testa alla classifica e si possono concedere il lusso di una domenica in cui aspettano i risultati delle altre.

Tutti pazzi di lui

Tra i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione del Milan c’è senza dubbio Franck Kessie. Il centrocampista rossonero è diventato un punto fermo nell’undici di Pioli e la sua assenza si è sempre fatta sentire. Anche contro il Torino, il centrocampista ha giocato una gara solidissima mettendo a segno anche un calcio di rigore, diventato la specialità della casa. E sui social i tifosi esaltano la sua prestazione: “E’ per prestazioni come queste che il Milan è in colloquio da questa estete con l’agente per discutere del rinnovo e adeguamento del suo contratto. Sempre più fondamentale. Il presidente Franck Kessie”.

La prova di Leao

Ma a convincere è stato anche Rafael Leao. L’attaccante, sin dal suo arrivo a Milano, ha vissuto continui alti e bassi. Ma il suo talento non è mai stato messo in discussioni, lo stesso Pioli in più di un’occasione ha ricordato a tutti il potenziale non sempre espresso di questo giocatore. La sua prova contro il Torino è più che positiva: “Costante, presente – commenta Matteo – non a fiammate ma continuo”. Proprio la continuità è l’aspetto che sembra diventare fondamentale: “Se migliora anche in questo diventa fortissimo”.

Rigore contestato

Ma come ogni partita che si rispetti, e soprattutto come ogni social che si rispetti non si può non parlare dell’arbitraggio e in questo caso del rigore assegnato al Milan nella prima frazione di gioco. Ma c’è anche chi da tifoso della Juventus va controcorrente: “Parlando seriamente i tifosi juventini che si lamentano per ogni rigore del Milan (quasi tutti netti) sono davvero ridicoli e lo dico da juventino”. Ma c’è chi si lamenta e molto dell’assegnazione del penalty: “Belotti mette il piade e Diaz gli va addosso. Maresca è lì e non fischia il rigore, Guida lo richiama al Var. Lui potrebbe non andarci, non c’è nessun grave errore ma ci va e concede. In sostanza rigore ridicolo”.

L’arbitraggio di Maresca però non convince neanche i fan rossoneri soprattutto quando nella ripresa il direttore di gara ammonisce Leao per una simulazione avvenuta molto lontano dalla porta del Torino: “Credo che sia la prima volta della storia in cui vedo dare un fallo per una presunta simulazione a centrocampo. Delirio Maresca”, scrive Emanuele. Pensiero simile anche per Claudio: “Giallo a Leao assolutamente senza senso. Assurdo quello che sta succedendo a Milano”. Ma c’è anche chi se la prende con l’attaccante: “Prendersi un giallo quando sei in diffida – dice Simone – è una mancanza di maturità”.

