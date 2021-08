Tutto fatto per Lionel Messi: sarà un nuovo giocatore del PSG

Oggi è, come si dice, il Messi -Day . Questa volta l’accordo è stato finalmente trovato, la trattativa conclusa e si può già considerare praticamente ufficiale: Lionel Messi è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Proprio in questi minuti la Pulga argentina, fresco campione della Copa America , è in viaggio con la moglie verso Parigi dove, già nella giornata di oggi, dovrebbe effettuare le visite mediche e mettere la firma sul suo nuovo contratto, mentre domani è in programma una nuova conferenza stampa.

È stato L’Equipe , questa mattina, a dare la notizia come praticamente certa, e nel corso di tutta la mattinata si sono susseguite notizie su notizie fino al post di poco fa della stessa Moglie di Leo Messi , Antonela Roccuzzo, che dall’aereo che sta portando i Messi a Parigi ha pubblicato un “verso una nuova avventura” che ormai toglie ogni dubbio e rende la trattativa certa.

Per quanto riguarda i dettagli del contratto di Messi , questo dovrebbe essere un biennale con opzione per il terzo sulla base di 35 milioni di euro a stagione , più ovviamente ricchi bonus che solo il presidente Nasser Al-Khelaïfi potrebbe garantire. Su questo, però, ancora non si sa nulla.

Dopo 21 anni al Barcellona , Messi sarà un nuovo giocatore del PSG ed andrà ad impreziosire una squadra da Playstation con Donnarumma, Neymar, Mbappe (?), Di Maria, Verratti, Hakimi e molti altri.

E negli scorsi minuti è arrivata anche la nota ufficiale del PSG, che rende Messi al 100% un nuovo giocatore della squadra parigina: “Un nuovo diamante a Parigi” è la frase social usata dal club per annunciare l’ingaggio della Pulga, che secondo la giornalista argentina Veronica Brunati dovrebbe prendere il numero 30, quello dei propri esordi col Barcellona, lasciando dunque la 10 sulla spalle di Neymar.

OMNISPORT | 10-08-2021 15:39