Juve, ironia social sull’affare infinito: “Più facile prendere Messi"

Sette mesi di trattativa, incontri su incontri andati a vuoto e un tormentone di mercato ancora senza soluzione: Manuel Locatelli vestirà di bianconero? Domani potrebbe essere il giorno giusto per capire l’esito dell’affare tra Juventus e Sassuolo, che hanno messo in agenda l’incontro decisivo per il centrocampista fresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Ma i tifosi bianconeri sembrano tutt’altro che in fervente attesa: molti di loro, anzi, iniziano ad essere stufi di una trattativa che settimana dopo settimana sta assumendo i contorni di una soap di mercato monotona e a tratti surreale.

Juve, domani è il giorno X per Locatelli

La buona notizia è che l’affare Locatelli non andrà ulteriormente per le lunghe. La Juve ha deciso che quello in programma domani sarà il summit definitivo, in un senso o nell’altro. O si chiude col Sassuolo (sulla base di circa 35 milioni, magari con l’inserimento del giovane Filippo Ranocchia a parziale contropartita) oppure i bianconeri molleranno il centrocampista neroverde per virare su altri obiettivi, come Aurélien Tchouaméni del Monaco o Renato Sanches del Lille.

L’ironia degli juventini sull’affare Locatelli

Ma i tifosi bianconeri che ne pensano? Molti in queste ore si sono scatenati sui social ironizzando su una trattativa che pare non finire mai: “Sembra che dobbiamo prendere Messi, invece è semplicemente Locatelli” scrive un utente. Il paragone con l’asso argentino che in queste ore sta finalizzando il suo trasferimento al PSG è ricorrente: “Facevamo prima ad acquistare Messi dal Barcellona” scherza un tifoso. E ancora, i commenti poco teneri sul tormentone dell’estate bianconera fioccano: “Una telenovela ridicola”, “Bisogna far capire che la Juve non è una mucca da mungere, quindi anche basta. Che poi, come Locatelli uno scout serio ne trova più di uno”, “Ma lasciatelo al Sassuolo… se la tirano come se stessimo trattando Iniesta…”, “Ma basta che se lo tengano, ne trovi 100 come lui in giro per l’Europa. E che Carnevali adesso vada a venderlo in UK” e infine “Alla Juve sanno che esistono altri centrocampisti al mondo?”.

SPORTEVAI | 10-08-2021 12:38