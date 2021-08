Nome nuovo per la mediana, gli juventini: "Altro che Locatelli”

Mentre la trattativa con il Sassuolo per Locatelli non accenna a sbloccarsi, la Juventus continua a guardarsi attorno in cerca di possibili alternative al centrocampista scuola Milan.

Al momento Tiemoué Bakayoko del Chelsea è la prima opzione dopo Locatelli, ma secondo la radio catalana Rac1 un altro giocatore sarebbe stato offerto alla Juventus nelle ultime ore.

Renato Sanches offerto alla Juve

Si tratta di Renato Sanches, 23enne portoghese grande protagonista della cavalcata del Lille verso la vittoria della Ligue 1 nella scorsa stagione. Un giocatore giovane ma già di enorme esperienza, dotato di tecnica e personalità, in grado di giostare sia da interno che da regista in mezzo al campo.

Renato Sanches sarebbe stato a un passo dal Barcellona, ma nelle ultime ore l’affare si sarebbe bloccato. Il Lille, che aveva già messo in conto la sua partenza, l’ha dunque proposto ad altri club: tra questi anche la Juventus, che starebbe riflettendo sull’affare.

I tifosi sognano il portoghese

L’emittente catalana non riferisce le cifre della possibile trattativa, fatto sta che il nome di Renato Sanches accostato alla Juventus ha già scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri. “Meglio lui che Locatelli, così il Sassuolo resta fregato…”, commenta su Facebook Salvatore.

“Decisamente meglio lui che Locatelli a 40 milioni”, concorda Emanuele. “Renato Sanches non male, è davvero un buon giocatore”, aggiunge Fabrizio. “Alla Juve uno come Renato Sanches servirebbe non poco”, il parere di Sandro. “Magari lo prendesse la Juve”, sembra sospirare Fabio.

Per Pol, invece, sarà difficile vedere il portoghese in bianconero: “Certo la Juve non può permetterselo se non pagandolo con il reddito di cittadinanza”, scrive il tifoso.

SPORTEVAI | 02-08-2021 10:49