Tutto pronto per il Banco de Chile Santiago Premier Padel P1: dove vederlo in tv e streaming

La programmazione per il prossimo appuntamento in Sudamerica “Banco de Chile Santiago Premier Padel P1”

Continuano gli appuntamenti con il padel che conta: si chiude con il “Banco de Chile Santiago Premier Padel P1” il trittico di tornei in Sudamerica, prima della pausa che porterà alla fase europea della stagione, con i tornei di Bordeaux prima e di Roma poi.

Padel: in Cile l’ultimo torneo del trittico

Alla Movistar Arena di Santiago vanno in campo le coppie migliori: tra gli uomini favoriti Galan/Chingotto e Coello/Tapia, Josemaria/Sanchez e Gonzalez/Brea le più accreditate pretendenti al titolo nel femminile.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive da Santiago. L’avvio è previsto per sabato 1° giugno, con i quarti di finale: dalle 15 in diretta su Sky Sport Tennis e NOW. Domenica 2 seguiranno le semifinali, infine domenica 3 le finali. Dalle 0.30 quella femminile e dalle 2.30 quella maschile.

La programmazione del Banco de Chile Santiago Premier Padel P1

Sabato 1° giugno

Quarti di finale

Domenica 2 giugno

Semifinali

Lunedì 3 giugno

Finale femminile

Ore 0.30 Sky Sport Tennis e NOW

Ore 0.30 Sky Sport Tennis e NOW Finale maschile

Ore 2.30 Sky Sport Tennis e NOW

VIRGILIO SPORT