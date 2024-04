La casa padronale del ‘700 presente nel territorio individuato per la costruzione del Palermo CFA è stata sottoposta ad un integrale restauro conservativo ed è il posto in cui si svolge tutta l’attività extra campo della squadra. Qui giocatori e staff hanno a disposizione spazi comuni e apposite aree relax attrezzate per passare del tempo insieme.

Questo edificio di 360 mq è sviluppato su due livelli: al piano terra è stato creato un ristorante, completamente fornito con strumentazioni di alta gamma e un team di cucina specializzato, attivo ogni giorno per i pasti del gruppo squadra.

Il piano superiore, invece, ospita tutte le aree sociali, con l’affaccio sulla tenuta di ulivi e l’affascinante panorama delle colline di Torretta.

Quanto è costato il centro sportivo del Palermo?

Il progetto del nuovo Palermo CFA non nasce con l’avvento del City Football Group nella città siciliana, bensì possiamo dire che ha permesso ancora di più ai ricchi arabi di pensare che la scelta di investire su Palermo potesse essere una buona opportunità a livello italiano.

Spesso uno dei motivi per cui imprenditori e investitori stranieri preferiscono realtà diverse rispetto ai club italiani risiede nella burocrazia necessaria associata alla messa in piedi di un’opera di questo tipo.

Come successo per il Viola Park, l’investimento e la volontà del privato (in questo caso il Presidente Dario Mirri) sono state due componenti fondamentali per la realizzazione del progetto.

Nell’ottobre 2022 si attendeva l’ok da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento del 70% del progetto. Una burocrazia che ha bloccato l’inizio dei lavori e una richiesta poi bocciata hanno portato il Presidente Mirri e il CFG a finanziare interamente un progetto da 5 milioni di euro totali.

Importante sottolineare come si tratti di un progetto antecedente all’avvento del City Football Group ed è proprio per questo motivo che il network che include anche il Manchester City tra le sue squadre ha deciso di investire sul Palermo conscio del fatto di trovare una proprietà già pronta ad assecondare una crescita che con l’arrivo del CFG poteva solo avere un’accellerazione.

Il nuovo Palermo CFA è e sarà un punto di riferimento tra i club del Sud trattandosi di un progetto pioneristico in un contesto come quello italiano in cui si fa fatica a finalizzare idee che spesso restano su carta per motivi diversi.

“Il City Football Group rappresenta il miglior porto per una squadra di calcio perché non ha solo risorse economiche ma soprattutto competenza tecniche e manageriali. Il Palermo CFA rappresenta il primo elemento concreto che da quando il CFG è arrivato a Palermo. Abbiamo lavorato insieme partendo da un progetto che già stavamo portando avanti e il fatto di avere già tra le mani un progetto come questo ha certamente stimolato il CFG a scegliere Palermo e il Palermo“, ha detto il Presidente Dario Mirri.

“Oggi il centro sportivo di Torretta rappresenta il meglio che ci possa essere in Sicilia e nel Sud Italia, pensato e costruito a dimensione del Palermo. I tifosi, e mi ci metto anche io, sognano sempre vittorie e promozioni, e chi più di me può capirli. Questo traguardo del centro sportivo è una promozione vera, una promozione da cui non possiamo più retrocedere. E questo è un grande traguardo per la nostra società e i nostri tifosi“, ha concluso il Presidente Mirri in una dichiarazione rilasciata a margine dell’evento.