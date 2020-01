Tweet di mercato di Paganini infiamma il web: juventini in tilt

Non si placa la bufera su Maurizio Sarri. La sconfitta di Napoli, abbinata alle improvvide parole del tecnico che hanno mandato su tutte le furie i tifosi (e non solo) stanno creando un polverone attorno all’allenatore di Figline. Quei malumori che ne hanno accompagnato l’arrivo a Torino sin dai primi giorni stanno tornando a galla e c’è chi ipotizza che la sua avventura in bianconero sia a rischio. Alla fine parleranno i risultati ma a breve o a giugno Sarri potrebbe non essere più l’allenatore della Juventus.

LA VOCE – Ad alimentare questa voce anche Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai su twitter lancia una voce clamorosa che infiamma il web.

IL TWEET – Paganini scrive: “Mi sono arrivati nuovi rumors su un possibile Allegri 2. Da approfondire…” Per poi aggiungere: ” non voglio certo alimentare discussioni o polemiche. Su Allegri ho detto e ribadisco che sono solo voci che ho riscontrato qui a Milano parlando con procuratori e addetti ai lavori”.

LE REAZIONI – Il popolo bianconero reagisce subito e si divide tra allegriani e sarristi: “Ma speriamo Paolo! Sarri con le ultime dichiarazioni è da cacciare a pedate dai!” o anche: “Devono dare il benservito a Sarri prima che sia troppo tardi. D’altronde per molto meno il Barcellona, primo in Liga e passando il turno nella Champions, ha esonerato Valverde e nessuno si è scandalizzato”.

DIETROFRONT – Parecchi tifosi ammettono di essersi sbagliati sull’ex tecnico: “Ammetto di aver sperato fin dal primo momento nell’addio di Allegri ma non avrei mai immaginato di rimpiangerlo! Le dichiarazioni di domenica sono state un’offesa pesante, a me non sono andate giù! Ma chi si crede di essere?? Che torni pure acciughina allora! #SarriOut“.

SCUDETTO – C’è chi scrive: “La vedo difficile, ma Allegri con questa squadra vincerebbe lo scudetto in carrozza. Un signore come lui, ironico ed elegante. E non dimentichiamo che Agnelli, a quanto si dice, avrebbe voluto tenerlo. E magari lo avesse tenuto!!” o anche: “Se la Juve richiamasse Allegri ora, non credo che ci farebbe una bella figura secondo me. Premettendo il fatto che Sarri con quelle parole in conferenza stampa e su Sky ha rischiato il licenziamento”.

CONTRARI – Molte anche le voci contrarie: “Se torna Allegri tifo Inter…..tanto alla fine hanno più bianconeri di noi” oppure: “Allegri bis sarebbe da suicidio” o anche: “Riprendere Allegri rappresenterebbe Follia pura e zero programmazione, non credo siano diventati dei pagliacci isterici alla Juve sinceramente” e infine: “Non diciamo sciocchezze, siamo una società seria, mi vergognerei come un ladro, non potrei reggere la valanga, giusta, di sfottò che arriverebbero”.

SPORTEVAI | 29-01-2020 09:00