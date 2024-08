U16 Italia-Inghilterra 2-3: Fustini e Fugazzola Top, brilla la stella Kavuma-McQueen

Al Tre Fontane di Roma, gli Azzurrini di Marco Scarpa disputano il primo dei due test capitolini: segnali positivi, tra i migliori il talento del Bologna.

Si è aperta ufficialmente anche la stagione della selezione U16 dell’Italia, chiamata ad affrontare i pari categoria dell’Inghilterra nel primo dei due prestigiosi test in programma a Roma, tra oggi e giovedì 29 agosto. Negli 80 minuti del “Tre Fontane”, gli azzurrini consegnano risposte positive al ct Marco Scarpa, che avrà modo di effettuare tante rotazioni in queste 48 ore. Test match che lascia il tempo che trova sotto il profilo del risultato, segnato da una straordinaria prestazione di Kavuma-McQueen e dai gol di Fustini e Fugazzola.

U16, Italia-Inghilterra 2-3: a Scarpa non bastano Fustini e Fugazzola

Botta e risposta in apertura tra Italia e Inghilterra, con il vantaggio degli azzurrini targato Kevin Fustini, giovane talento del Bologna, e l’immediato pareggio di Ryan Kavuma-McQueen, prodotto del vivaio del Chelsea, bravo a sorprendere Sonzogni con uno splendido diagonale dalla distanza. Nel giro di 5 minuti, è 1-1 al “Tre Fontane”. Prima dell’intervallo, da segnalare il palo di capitan Rocchetti, che grazia Charlie Hardy.

Nella seconda frazione, l’Inghilterra completa la rimonta, punendo l’estremo difensore scuola Atalanta con Oliver Wilkinson, il più lesto di tutti su azione da calcio d’angolo. Taglio sul primo palo del difensore del Burnley e incornata vincente, che beffa la difesa azzurra nell’area piccola. L’Italia non molla e trova subito il 2-2 attraverso un’ottima trama, orchestrata ancora da Fustini: imbucata del giocatore di origini colombiane per l’inserimento di Angelicchio, rapido nel servire al centro il numero 9 Fugazzola, che non può sbagliare a tu per tu con Hardy. Nel finale, però, c’è tempo per il gol partita del solito Kavuma-McQueen, assoluto protagonista negli 80 minuti disputati nella capitale. Doppietta per lui, 2-3 il risultato finale.

Giovedì 29 agosto, alle ore 10.30, si ripartirà dal campo 3 del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, intitolato alla memoria di Gianluca Vialli. Sarà ancora Italia-Inghilterra.

Top e Flop dell’Italia U16

TOP

Fustini voto 7,5: È lui ad aprire le marcature all’alba dell’incontro, con un sinistro piazzato che buca Hardy. Partecipa attivamente anche alla seconda rete degli azzurrini, con un filtrante perfetto per Angelicchio, poi bravo a servire Fugazzola.

voto 7,5: È lui ad aprire le marcature all’alba dell’incontro, con un sinistro piazzato che buca Hardy. Partecipa attivamente anche alla seconda rete degli azzurrini, con un filtrante perfetto per Angelicchio, poi bravo a servire Fugazzola. Fugazzola 7: Un gol e due conclusioni pericolosissime, neutralizzate solo da un superlativo Hardy. Una buona vetrina per il numero 9 dell’Italia.

7: Un gol e due conclusioni pericolosissime, neutralizzate solo da un superlativo Hardy. Una buona vetrina per il numero 9 dell’Italia. Bruno voto 6,5: Quando porta palla il talento della Juve, è tutta un’altra musica. Ha una tranquillità e una tecnica differente, nonostante una struttura fisica non in linea con il calcio moderno. Un gioiello da coltivare, sempre nel vivo del gioco.

FLOP

Sonzogni voto 5,5: Bello il tiro di Kavuma-McQueen, ma il giovane portiere dell’Atalanta si lascia sorprendere. Probabilmente, avrebbe potuto fare qualcosa in più sul tentativo del ragazzo scuola Chelsea. Nella ripresa, non trova il tempo d’uscita sul calcio d’angolo che porta l’Inghilterra a siglare il gol del momentaneo 1-2 con Wilkinson, che lo trafigge a due passi dalla linea di porta. Non può nulla sul terzo sigillo di Kavuma-McQueen.

voto 5,5: Bello il tiro di Kavuma-McQueen, ma il giovane portiere dell’Atalanta si lascia sorprendere. Probabilmente, avrebbe potuto fare qualcosa in più sul tentativo del ragazzo scuola Chelsea. Nella ripresa, non trova il tempo d’uscita sul calcio d’angolo che porta l’Inghilterra a siglare il gol del momentaneo 1-2 con Wilkinson, che lo trafigge a due passi dalla linea di porta. Non può nulla sul terzo sigillo di Kavuma-McQueen. Angelicchio voto 5,5: Nonostante l’assist per Fugazzola, non la sua miglior partita. Si accende a sprazzi e fatica a seguire con continuità la manovra offensiva dei suoi.

voto 5,5: Nonostante l’assist per Fugazzola, non la sua miglior partita. Si accende a sprazzi e fatica a seguire con continuità la manovra offensiva dei suoi. Cioffi voto 5: Soffre tremendamente la velocità di Kavuma-McQueen, che lo costringe spesso a rincorrere all’indietro e a commettere qualche fallo di troppo, fino a meritarsi l’ammonizione nella prima frazione. Tiene botta, ma non basta contro avversari di questo livello. Può crescere.

Italia U16, i convocati di Scarpa per i due test di Roma

Portieri: Pietro Faccioli (Milan), Mattia Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Udinese), Djibril Diallo (Parma), Edoardo Evangelista (Inter), Gabriele Mandirola (Genoa), Edoardo Rocchetti (Juventus), Riccardo Tanzilli (Hellas Verona);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan), Samuele Pisati (Milan);

Attaccanti: Nicolò Amalfitano (Atalanta), Giovanni Bruno (Juventus), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli).