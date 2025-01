U18 Italia-Spagna 0-0, pagelle: Bonsignori inventa, Olivieri spreca, Ballo salvatutti

Gli azzurrini di Daniele Franceschini crescono nella ripresa, dimostrandosi all'altezza delle Furie Rosse: protagonisti i talenti dell'Atalanta

Dopo aver chiuso l’anno solare battendo due volte i pari età della Svizzera, l’Italia U18 di Daniele Franceschini ha aperto il suo 2025 con la prestigiosa amichevole contro l’ambiziosa Spagna. Al campo 2 “Enzo Bearzot” del Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi”, le due Nazionali non vanno oltre lo 0-0, sprecando tante occasioni da gol. Entriamo nel dettaglio di top e flop del test match.

U18 Italia-Spagna 0-0: gli Azzurrini si accendono nella ripresa, ma non basta

Dopo un primo tempo tutto di marca iberica, con la Spagna più volte vicine al gol, l’Italia U18 di Daniele Franceschini viene fuori nei secondi 45 minuti, creando i presupposti per andare in vantaggio. Fenomenale l’impatto sulla partita del classe 2007 Bonsignori Goggi, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, dirottato sulla corsia mancina dopo una frazione sul fronte opposto.

L’occasione più ghiotta della gara capita sul destro di Olivieri, servito alla perfezione proprio da Bonsignori: piatto al volo che non centra il bersaglio grosso, ad Aller battuto. Una chance clamorosa, sciupata a poco meno di mezzora dal 90′. Poi, è lo stesso Aller a fermare il diagonale dell’esterno dell’Empoli, neutralizzato dall’estremo difensore delle Furie Rosse. Finisce 0-0, ma buon test per gli Azzurrini, che aprono il 2025 con un risultato positivo.

Top e Flop dell’Italia U18

TOP

Bonsignori voto 7: Fa di tutto per mettere in condizione i compagni di segnare, andando anche vicino alla gioia personale sul tiro-cross di Olivieri nella ripresa. Interpreta tutti i ruoli del fronte offensivo, spostandosi da destra a sinistra tra primo e secondo tempo, confermando le qualità espresse nel settore giovanile dell’Atalanta.

FLOP

Messori voto 5,5: Fatica nei primi 45 minuti e Franceschini se ne accorge, aprendo subito le rotazioni ad inizio ripresa. Soffre il pressing ultra-offensivo della Spagna e lo straordinario atletismo dei calciatori offensivi delle Furie Rosse. Tanti errori tecnici quest’oggi.

Top e Flop della Spagna U18

TOP

Aller voto 6,5: Subentrato nella ripresa, il portiere delle giovani Furie Rosse sforna una parata da campione su Olivieri, evitando anche il tap-in vincente di Bonsignori.

FLOP

J. Hernandez voto 5,5: Dopo un discreto primo tempo, risulta piuttosto nervoso nell’ultimo terzo di gara. Non ne beneficia la squadra, che perde lucidità come il suo centrocampista.

Italia U18, i convocati di Daniele Franceschini

Portieri : Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina); Difensori : Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Manuel Maffessoli (Atalanta), Nirash Raffaello Perera (Milan), Tommaso Rugani (Empoli)***, Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Manuel Maffessoli (Atalanta), Nirash Raffaello Perera (Milan), Tommaso Rugani (Empoli)***, Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus); Centrocampisti : Giacomo Arduini (Roma), Davide Bono (Atalanta), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Filippo Cerpelletti (Inter), Matteo Mantini (Inter), Luca Messori (Ajax)*, Alessandro Olivieri (Empoli)**, Ernesto Perin (Milan);

: Giacomo Arduini (Roma), Davide Bono (Atalanta), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Filippo Cerpelletti (Inter), Matteo Mantini (Inter), Luca Messori (Ajax)*, Alessandro Olivieri (Empoli)**, Ernesto Perin (Milan); Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna)****, Alessandro Crimaldi (Bochum), Andrea Michieletto (Atalanta), Elia Plicco (Parma)***.

*convocato il 10 gennaio in sostituzione dell’indisponibile Nicolò Artesani (Atalanta)

**convocato il 10 gennaio in sostituzione dell’indisponibile Federico Nardin (Roma).

***convocati il 10 gennaio in aggiunta.

****convocato l’11 gennaio in sostituzione dell’indisponibile Giovanni Chiricallo (Sassuolo).