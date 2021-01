Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

Si chiude dopo diversi mesi il decimo turno di Serie A con il recupero tra Udinese e Atalanta. I bianconeri vogliono sfruttare quest’occasione per allontanarsi dalla zona calda, i nerazzurri per recuperare punti su Inter e Milan, in fuga in cima alla classifica.

Gotti propone Lasagna come prima punta, supportato da Pereyra. Ci sarà Mandragora in mezzo con Arslan e De Paul, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar sono gli esterni di centrocampo. In porta gioca Musso come di consueto, difeso da Becao, Bonifazi e Samir.

Gasperini, ancora senza Gomez, risponde con Malinovsky, Miranchuki e Muriel, mentre Zapata e Ilicic partono dalla panchina. De Roon e Pessina sono gli interni in mezzo, larghi Maehle e Hateboer. Gollini tra i pali, retroguardia composta da Romero, Toloi e Palomino.

OMNISPORT | 20-01-2021 14:14