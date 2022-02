Udinese, Cioffi: "Abbiamo 15/16 titolari"

13-02-2022 13:20

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Udinese Tv poco prima dell’inizio del match del Bentegodi contro l’Hellas Verona. L’Udinese ha perso soltanto una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in sette di queste; dal 2015 in avanti, contro nessuna squadra i bianconeri hanno registrato più clean sheet nella competizione che contro il Verona (sette).

Queste le considerazione di Cioffi sulla profondità della rosa friulana:

“Abbiamo dimostrato di avere 15/16 titolari e 4/5 giocatori importanti. Tra questi 4/5 giocatori importanti qualcuno è molto penalizzato, come Samardzic, perché è in uno stato di forma e mentale che meriterebbe spazio. Ho la fortuna di avere 5 giocatori davanti che hanno caratteristiche forti ma diverse perché tendono su aspetti diversi e mi danno la possibilità, in base a quello che vedo nella partita e nella loro condizione, di usarli tant’è che in settimana abbiamo avuto modo di lavorare su certi aspetti in fase di costruzione che ci permetteranno di segnare di più”.

