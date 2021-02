Udinese, De Paul sibilino riguardo al proprio futuro

Rodrigo De Paul ha parlato a Udinese TV ai margini della premiazione della Zebretta d’Oro, trofeo assegnato dai tifosi al miglior giocatore dell’anno solare. L’argentino è ormai da diversi anni in procinto di lasciare Udine per migrare verso altri lidi, ma alla fine è sempre rimasto al suo posto. Noto è l’interesse dell’Inter, ma anche della Juve, del Milan e di molte squadre estere.

Nel corso dell’intervista, De Paul ha espresso un amore sconfinato nei confronti dell’Udinese nonostante, come ogni calciatore professionista, non escluda una sua partenza.

Queste le sue parole:

“Attendo tutti i tifosi allo stadio: tornare ai traguardi europei sarebbe fantastico e credo che prima o poi succederà perché a questa squadra manca veramente poco. Non so quando sarà il mio ultimo giorno, ma fino a quel momento darò tutto, anche quest’estate e a gennaio si è parlato tanto di me, ma sono subito andato dal direttore a dire che non sarei andato da nessuna parte. Non puoi pretendere che i compagni lottino con te se tu non ci credi, quindi ho chiuso a tutti le porte e speriamo di continuare così. Mia figlia è nata qua e sta per nascere un figlio che sarà friulano, il Friuli sarà quindi per sempre nella mia vita e nel mio cuore”.

OMNISPORT | 08-02-2021 23:20