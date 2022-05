Udinese, Deulofeu: "Scudetto? Spero vinca il Milan"

04-05-2022 12:28

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è fin qui protagonista di una grande stagione in Friuli. L’iberico è stato intervistato dai microfoni di AS, e gli è stato chiesto un commento sulle prestazioni del Milan (squadra nella quale ha militato nel 2017 e che, si dice, sia di nuovo sulle sue tracce) oltre a parlare della lotta Scudetto:

“Avevo un bel livello anche al Milan? Sì, credo che le prestazioni siano più o meno come quelle di adesso, ma il mio lavoro come professionista non era uguale a ora. Adesso comprendo il gioco come mai prima d’ora, e so quello mi chiedono i compagni. Ecco il motivo della mia regolarità. Cioffi? Mi ha dato una grande mano sotto l’aspetto della motivazione: ci fa uscire in campo come leoni, ed ecco perchè ha un dono speciale. Mi dà anche qualche consiglio per la fase difensiva, ma in avanti sono libero, che è dove devo dimostrare.

Lo scudetto? La mia speranza è che vinca il Milan. Sono un suo tifoso. Ora sono in vantaggio, ma non possono più sbagliare visto che credo che l’Inter vincerà nelle ultime gare. Io accostato alle big italiane? Ora sono solo voci. Penso che desidererei compiere un salto di qualità, ma tutto ha il suo processo e sono molto contento dell’Udinese. Ho 28 anni, il meglio deve ancora arrivare”.

