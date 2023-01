Udinese, è fatta per Jajalo a Venezia

05-01-2023 23:19

Appena 3 presenze fin qui e tutte da subentrato. Da tempo, ormai, il ruolo del centrocampista bosniaco dell’Udinese Mato Jajalo è quello di comprimario. La volontà del giocatore ex Palermo, ora, è quella di tornare protagonista.

L’occasione gliel’ha offerta il Venezia, bisognoso di esperienza e ulteriore qualità in rosa per risalire una classifica, in Serie B, decisamente deludente, soprattutto in considerazione dello status di neoretrocessa. Per l’esperto mediano classe 1988, come riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe imminente il trasferimento a titolo definitivo nel club lagunare, che ha messo sul piatto un contratto da due anni e mezzo.