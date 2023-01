Udinese e Verona non si fanno male, è 1-1 alla Dacia Arena

Il posticipo della 20ª giornata vede i bianconeri ed i veneti dividersi la posta in palio: alla sfortunata rete di Becao, risponde il gol di Samardzic nel primo tempo, poi tanta lotta ma il risultato non cambia più.

30-01-2023 23:03

Obiettivo smuovere la classifica riuscito: Udinese e Verona in questo monday night conquistano un punto nella gara che chiude il turno numero venti di Serie A.

Il botta e risposta è immediato perché dopo 4’ Becao regala un gol alla squadra ospite, ma al 21’ ci pensa Samardzic a rimettere tutto in equilibrio. Arrivano altre occasioni perché Bijol spreca il vantaggio da pochi metri mandando le due squadre al riposo sull’1 a 1.

Nella ripresa è la formazione di Sottil a cercare di spingere di più mentre i veronesi si difendono con ordine e ripartono. Proprio da alcune di queste ripartenze nascono altri pericoli e soprattutto nel finale Silvestri viene sollecitato a più riprese sia con Lasagna sia con il neoentrato Ngonge ma è abile in entrambe le circostanze.

Al triplice fischio è 1-1: continua il digiuno casalingo per i bianconeri che non vincono alla Dacia Arena dal 18 settembre. Per il Verona, invece, è un punto che li avvicina al quart’ultimo posto occupato dallo Spezia e ora distante 5 lunghezze.