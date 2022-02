05-02-2022 09:50

A mercato chiuso, l’Udinese ha effettuato il primo colpo per l’estate prossima. Come riporta Sky Sport, infatti, i bianconeri avrebbero preso Festy Ebosele, terzino destro irlandese 2002, proveniente dal Derby County. Ebosele va in scadenza di contratto a giugno e per questo motivo l’Udinese si è potuta muovere liberamente, tanto che avrebbe fatto svolgere al giocatore anche già le visite mediche di rito.

OMNISPORT