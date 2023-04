Udinese: infortuni per Success e Pafundi

Il primo si è procurato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, il secondo un trauma contusivo alla spalla destra

25-04-2023 15:30

L’Udinese si ritrova con due giocatori infortunati: Isaac Success e Simone Pafundi. Il più grave è il primo che, dopo gli esami strumentali di oggi, ha saputo di essersi procurato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per Pafundi, invece, si tratta di un trauma contusivo senza interesse capsulo-legamentoso alla spalla destra.

Pafundi non ha potuto di conseguenza prendere parte al raduno della Nazionale italiana 2020 per il quale era stato convocato ed è tornato a Udine per effettuare le cure del caso. Entrambi i calciatori saranno valutati giorno per giorno.