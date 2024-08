Udinese-Lazio, moviola: giallo sul primo gol, rabbia biancoceleste: c’è anche un espulso

La prova dell’arbitro Doveri nell’anticipo della seconda giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Udinese-Lazio – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ma come se l’è cavata ieri il fischietto capitolino?

I precedenti di Doveri con Udinese e Lazio

E’ stato il primo incrocio per Doveri con i biancocelesti (in passato c’era il divieto territoriale), ventiquattresima volta invece con l`Udinese: sei vittorie, nove pareggi e otto sconfitte il bilancio.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Laudato con Iv Uomo Prontera, al Var Paterna e all’Avar Di Paolo, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori Giannetti, Payaro, Kamara e Romagnoli. Espulso Kamara per doppio giallo.

Udinese-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Dopo 5′ subito gol Udinese con Lucca di testa ma quante polemiche per un “giallo”, che ha scatenato l’ira dei calciatori della Lazio: sul cross per il centravanti dell’Udinese, l’assistente di linea dell’arbitro Doveri ha alzato la bandierina, segnalando una possibile posizione di off-side, ma il direttore di gara ha scelto di ignorare il gesto del guardalinee e di far proseguire l’azione, per permettere al Var di intervenire a gioco fermo, come da protocollo. I giocatori di Baroni, però, si sono fermati guardando l’assistente e sono stati beffati dall’incornata di Lucca, che ha approfittato del momento di confusione e ha segnato la rete dell’1-0.

Proteste inutili da parte degli ospiti, che avrebbero voluto un fischio da parte del fischietto di Volterra. La rete viene in un primo momento annullato per una posizione irregolare di Payero a inizio azione, poi l’intervento Var fa cambiare idea all’arbitro Doveri: rete convalidata. Al 32′ ammonito Gianetti per gioco scorretto su Lazzari. Al 49′ giallo a Kamara per gioco scorretto su Lazzari. Al 62′ giallo a Payaro per gioco scorretto su Zaccagni.Al 68′ Espulso Kamara per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su Isaksen. All’80’ giallo a Romagnoli per proteste. Udinese-Lazio finisce 2-1.