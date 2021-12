Udinese-Milan, Tonali: "L'obiettivo rimane sempre lo Scudetto"

11-12-2021 23:21

Il numero 8 del Milan Sandro Tonali commenta ai microfoni di DAZN il pareggio dei rossoneri ottenuto in extremis contro l’Udinese di Cioffi. Queste le sue parole, che dimostrano tutta l’ambizione del giovane:

“E’ arrivata tardi la reazione, se reagivamo prima potevamo fare di meglio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e dimenticare la prima parte, gli abbiamo fatto fare quello che volevano. Dobbiamo ripartire la prossima domenica per andare al massimo. Il mister mi ha detto di portare più alto il baricentro, non possiamo stare così sotto per tutta la partita. Dobbiamo cercare di portare a casa questo punto ma ripartire e svoltare dalla prossima. Non smettiamo mai di crederci, l’obiettivo è lo Scudetto e un pareggio a Udine non cambia. Partiamo dalla prossima settimana per dare il massimo”.

OMNISPORT