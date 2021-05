Udinese, Musso e un futuro tutto da scrivere

Inter, Roma ma non solo. Sono tante le squadre che stanno pensando di affidare a Juan Musso la propria porta nella prossima stagione.

L’estremo difensore sudamericano però è attualmente sotto contratto con l’Udinese e con la squadra bianconera, finché non perverranno offerte corpose e concrete, cercherà di dare il massimo.

“Le voci le sento dalla mia prima stagione a Udine, non sono cose che vengono da me o dal mio procuratore, lo posso dimostrare. Può essere una cosa bella sentire di questi interessamenti, ma a me piace finire bene il lavoro qui all’Udinese” ha dichiarato Musso il quale, poi, non si è sbilanciato sulle reali possibilità di permanenza in Friuli.

“Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un’offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole è giusto che vinciamo tutti. È un’incertezza che comunque c’è, ma non mi toglie il sonno” ha affermato sicuro il nativo di San Nicolás de los Arroyos.

OMNISPORT | 27-05-2021 15:20