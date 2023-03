Udinese, Pafundi: "Se non gioco, me ne vado"

Il classe 2006 ha dato un ultimatum alla propria squadra

27-03-2023 14:36

Nell’Udinese si parla di un vero e proprio caso su Simone Pafundi, viste e considerate le convocazioni da parte di Mancini. Il classe 2009 ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha fatto capire al club bianconero che per il futuro vi sono due strade: giocare o non rinnovare mettendo la società con le spalle al muro in sede di mercato. La proprietà non vuole rischiare di perdere un capitale, pertanto sarà Deulofeu il primo in lista a partire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport