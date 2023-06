Direttore tecnico dei friulani dal 2019, ha il contratto in scadenza a fine giugno e non verrà rinnovato

19-06-2023 12:13

Aria di novità in casa Udinese. Lascia infatti la squadra Pierpaolo Marino, direttore tecnico dei friulani. Era in bianconero come questa carica dal 2019. Il suo contratto scade tra pochi giorni, più esattamente il 30 giugno, e non ci sarà il rinnovo. L’ufficialità della separazione tra il club dei Pozzo e Marino ci sarà nella giornata di oggi. Nelle settimane scorse, sono arrivati in società Balzaretti e Vallone che potrebbero sostituire il direttore tecnico, mentre inizialmente si pensava che avrebbero potuto collaborare con lui. In particolare il primo dovrebbe assumere nei prossimi giorni pieni poteri.