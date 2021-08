Udinese, polemiche per il caro-biglietti contro la Juventus

Il campionato coi tifosi sugli spalti non è già iniziato ed è già tempo di polemiche per il costo dei biglietti.

L’Udinese infatti, opposta alla Juventus nella sfida in programma al Friuli il 22 agosto, ha annunciato il prezzo dei tagliandi in vendita in occasione della prima gara casalinga suscitando un’immediata e sentita reazione da parte dei propri supporter.

Questi, per voce dell’Associazione Udinese Club (Auc), hanno invitato la società a rivedere in maniera più equa il costo dei ticket.

“Auc, preso atto dei prezzi comunicati dalla società in relazione alla partita Udinese-Juventus del 22 agosto, e delle forti proteste da parte della nostra tifoseria, e in particolare dello zoccolo duro formato dagli abbonati, che spesso sottoscrivono l’abbonamento a scatola chiusa, chiede all’Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia” si legge nell’appello lanciato dal presidente della tifoseria organizzata, Giuseppe Marcon.

“Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani” ha aggiunto Marcon, specificando poi come la cifra per il tagliando meno costoso (60 euro per un posto in curva) sia oltremodo alta.

14-08-2021