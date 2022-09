22-09-2022 20:54

L’Udinese va forte in campionato e fuori dal campo si può permettere il lusso di scherzare. Il club friulano ha infatti ironizzato sul proprio profilo Twitter sul caso Cristiano Ronaldo, aprendo al possibile acquisto nella prossima sessione di calciomercato.

Sotto un post in cui si parlava delle ambizioni di Ronaldo, il portiere bianconero Silvestri ha commentato “Cristiano come to Udinese”, col club friulano che ha condiviso lo screen del commento dell’estremo difensore.