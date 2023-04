Udinese, Sottil: "I ragazzi faranno una grande prestazione"

Il tecnico dei friulani: "Dobbiamo essere bravi a capire che dobbiamo giocare sempre con la nostra identità".

01-04-2023 19:12

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha fatto il punto sulla situazione infortunati della squadra: “Su Bijol eravamo preoccupati nell’immediato, ma siamo stati rassicurati subito dopo da lui. Masina sta bene, ha avuto una ricaduta muscolare: con lui, lo avevo già detto, abbiamo forzato il rientro, consapevoli che sarebbe potuto accadere e lo ringrazio per la sua disponibilità. Come sempre domani farò le ultime considerazioni e schiererò la miglior formazione possibile”.

“Walace – continua Sottil – per caratteristiche fisiche e tecnico/tattiche è insostituibile. Però abbiamo all’interno della rosa giocatori duttili, intelligenti e che sanno giocare a calcio. Lovric e Tolgay hanno fatto sia il play che il mediano a due, quindi le soluzioni ci sono. Dobbiamo essere bravi a capire che dobbiamo giocare sempre con la nostra identità e adattarci alle caratteristiche dei giocatori che nell’insieme metterò in campo. Come dicevo prima, sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione”.