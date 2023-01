21-01-2023 15:25

L’Udinese non vince in campionato da più di tre mesi e ora ci riproverà a Marassi in casa della Sampdoria nell’anticipo domenicale delle 12:30. Dopo una settimana di ritiro, l’allenatore bianconero Andrea Sottil ne ha parlato così in conferenza stampa: “Non è stato un ritiro punitivo, ma un gesto intelligente e responsabile, per capire che abbiamo voglia e determinazione di invertire il momento”.

“Ho visto una grandissima partecipazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista e abbiamo anche un dovere verso la piazza e i tifosi. Secondo me ne usciamo bene. Domani daremo battaglia alla Samp“, ha aggiunto Sottil. Sull’avversario Dejan Stankovic ha detto: “È sempre stato un giocatore di grande temperamento e qualità. Già dimostrava leadership e personalità. Sono una squadra battagliera, intensa”.