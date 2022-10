Udinese: Sottil rinnova sino al 2024

11-10-2022 18:01

Secondo La Gazzetta dello Sport, all’interno del contratto di Andrea Sottil c’è un’opzione per il prolungamento di un altro anno del contratto. Il tecnico percepisce circa 300 mila euro fino a giugno, ma l’Udinese ha intenzione di esercitare l’opzione per arrivare fino al 30 giugno del 2024: con il rinnovo ci sarà anche un adeguamento salariale, che probabilmente salirà a 500mila euro. L’Udinese, lo ricordiamo, è la squadra rivelazione del campionato in corso, in quanto occupa il quarto posto in coabitazione con la Lazio a 20 punti ed a soli -3 dalla vetta.