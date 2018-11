Udinese, tre nomi per il dopo Velazquez

L'avventura di Velazquez sulla panchina dell'Udinese pare giunta al capolinea. La società friulana starebbe riflettendo sul da farsi. Ci sarebbero tre nomi in corsa per sostituirlo. In pole position ci sarebbe Nicola (seguito da altri club). Attenzione anche a Quique Sanchez (ha allenato il Watford, di proprietà di Pozzo) e Carrera, libero dopo l'esperienza allo Spartak Mosca.

Il tecnico Velazquez, interrogato sul possibile esonero, si è mostrato sereno: "Io resto tranquillo e fiducioso. Ho una relazione positiva con la società". Saranno decisive le prossime ore.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 08:00