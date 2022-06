Udinese, ufficiale l'ingaggio di Buta dal Braga: il comunicato

05-06-2022 19:30

Arriva dal Portogallo il terzo acquisto dell’Udinese in vista della stagione 2022-23. È Leonardo Buta, esterno portoghese che arriva dallo Sporting Braga e ha firmato un contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2027. Ad annunciare l’accordo è stato lo stesso club bianconero tramite un comunicato.

“Si tratta di un esterno sinistro, mancino naturale, dotato di grande cambio di passo e in grado di interpretare al meglio sia il ruolo di quinto che quello di terzino in una difesa a quattro abbinando alle doti atletiche ottime qualità tecniche” si legge nel comunicato. L’Udinese fa sapere che si tratta di “un importante colpo per il presente e anche in prospettiva futura: Buta, infatti, diventa un giocatore dell’Udinese nel giorno del suo ventesimo compleanno”.