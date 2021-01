Udinese: via De Paul solo a giugno

Rodrigo De Paul verso l’addio all’Udinese, ma solo a giugno. Nonostante il corteggiamento di tanti club italiani ed europei, il trequartista argentino non si sposterà a geennaio. “De Paul? La famiglia Pozzo non ha mai ceduto i propri top player nel mercato di gennaio per cui non posso far altro che confermare che, se avrà le giuste richieste, potrà andare via almeno dall’estate prossima”, sono le parole di Pierpaolo Marino a Dazn.

Sul mercato invernale: “Ora faremo un punto della situazione ma sappiamo già che i movimenti principali li faremo dopo queste prime sei partite, quindi resteremo alla finestra salvo per gli esuberi che devono trovare un’altra collocazione per un miglior loro impiego”.

OMNISPORT | 04-01-2021 11:11