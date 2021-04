Ufc, il napoletano Peña batte Munoz

Non solo Marvin Vettori, l’Italia sta scoprendo anche il napoletano Luis Antonio Peña. Il 27enne in carriera ha collezionato 8 vittorie e 3 sconfitte. Contro un solido combattente come Alexander Munoz, l’azzurro realizza una bella prova nell’ottagono.

Nel primo round Peña soffre l’avversario, ma nel resto dell’incontro domina l’incontro grazie a jab, ginocchiate e una ottima difesa dei takedown. Nei pesi leggeri, il partenopeo è sicuramente da tenere d’occhio.

OMNISPORT | 18-04-2021 16:27