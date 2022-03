Ufc, Khabib nella Hall of Fame

06-03-2022 16:28

UFC ha annunciato oggi che l’ex campione dei pesi leggeri UFC Khabib Nurmagomedov sarà inserito nella “Modern Wing” della UFC Hall of Fame come membro della classe 2022. La cerimonia di investitura della UFC Hall of Fame 2022, presentata da Toyo Tires®, si svolgerà durante la decima edizione della UFC International Fight Week quest’estate a Las Vegas e sarà trasmessa in diretta su UFC FIGHT PASS.

Khabib Nurmagomedov si è ritirato a ottobe del 2020, dopo aver battuto Gaethje e chiudendo così da imbattutto in Ufc con 29 successi e zero sconfitte. Indimenticabile per gli appassionati la sua vittoria contro il rivale McGregor (con tanto di rissa finale), con quest’ultimo che he ceduto. Per tutti è tra i migliori combattenti di sempre e viene anche considerato da alcuni come il più grande delle mma.

“Khabib è uno dei più grandi atleti ad aver mai gareggiato negli sport professionistici – ha detto il presidente dell’UFC Dana White -. Nessuno ha dominato i propri avversari come ha fatto Khabib, e ritirarsi imbattuto, come campione dei pesi leggeri e atleta numero 1 libbra per libbra al mondo è un risultato incredibile. Sarà un onore inserirlo nella Hall of Fame dell’UFC quest’estate”.

