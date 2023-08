Dwayne Johnson, l’incredibile regalo al lottatore di UFC Themba Gorimbo: la storia commuove il web

L’attore ed ex atleta Dwayne Johnson ha deciso di regalare una casa al lottatore dello Zimbabwe, Themba Gorimbo, che ha appena conquistato la sua seconda vittoria nell’UFC: la sua storia è riuscita a sgretolare anche “The Rock”

04-08-2023 14:53

Una classica storia americana per qualcuno, una storia di redenzione attraverso la forza dei sogni e la capacità di lavorare duro. E’ la storia di Themba Gorimbo, lottatore di MMA che è arrivato al sogno di lottare per la sigla più prestigiosa quella della UFC. Ma il suo racconto di vita è di quelli decisamente particolari ed è riuscito a far commuovere anche l’attore ed ex atleta Dwayne Johnson, in arte The Rock.

Themba Gorimbo: dalle miniere di diamanti all’UFC

La storia di Themba Gorimbo è comune, purtroppo, a tante persone in Africa. E’ una storia di grandi sacrifici. A 9 anni perde la mamma, quattro più tardi il padre. E per lui comincia una strada fatta di rischi per provare a sbarcare il lunario. A 16 anni decide di lasciare la sua città natale di Masvingo per andare a lavorare nelle miniere di diamanti e racconta: “Non ci pesa permesso scavarli, lo facevamo illegalmente. Mi sono preso grandi rischi provando a scendere sempre più in profondità”.

La fortuna lo abbandona ancora una volta, quando viene fermato dalla polizia ed aggredito dai cani poliziotto che gli lasciano delle cicatrici in ricordo. A distanza di 16 anni però è arrivato il suo riscatto. Gorimbo ha rivelato di avere solo poco più di 7 dollari nel suo conto corrente prima del match di Miami. Dopo il combattimento, il suo secondo in UFC, ha messo in vendita il suo kit di combattimento per provvedere ad un pozzo di acqua pulita per il suo villaggio. Nel frattempo dorme su un divano nella palestra nella quale si allena.

The Rock regala una casa: il gesto che fa commuovere il web

La storia è arrivata a Dwayne Johnson: attore sì ma con un passato nel mondo dello sport. E l’ex campione ha deciso di aiutare un collega. E’ volato a trovarlo, hanno parlato ed alla fine a sorpresa gli ha regalato una causa.

Quando ho scoperto che avevi solo 7 dollari sul conto, ho pensato che so cosa significa. Hai vinto il tuo secondo combattimento e decidi di regalare il tuo kit per un pozzo d’acqua per il tuo villaggio. Hai deciso di prenderti cura della tua gente e questo dice chi sono e per questo sono venuto da te: per guardarti negli occhi e dirti che ti copro le spalle. Ora ti dico benvenuto a casa tu. Le luci sono accese e le bollette pagate. Continua a prenderti cura della tua gente e sappi che con te hai un altro fratello. Welcome home @TheAnswerMMA

You and your family enjoy your new house brother.

Lights are on.

Bills are paid.

Keep your “My Reason” list close, keep taking care of your people and I’m honored to play a very, very small role in your $7 bucks journey.

$7 bucks.

I’ve been there… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2023

Gorimbo: dall’esordio in Sudafrica alla UFC

La carriera di Gorimbo nell’ottagono è cominciata più di 10 anni fa. Nel 2010 ha deciso di cominciare a combattere dopo aver guardato il film “Never Back Down”, è diventato un professionista nel 2013 e si è fatto strada un combattimento alla volta fino all’esordio lo scorso febbraio in UFC contro Fletcher dove ha rimediato una sconfitta per sottomissione. Poi lo scorso maggio è arrivata la prima vittoria contro Sato. Ora però promette: “Entro la fine del 2024 sarò il nuovo campione”.