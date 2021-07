Ufficiale, Crutchlow al posto di Morbidelli: "Non vedo l'ora"

Cal Crutchlow sostituirà Franco Morbidelli in Petronas nelle prossime tre gare di MotoGp: il pilota britannico ha espresso la sua soddisfazione dopo l’annuncio ufficiale. “Non vedo l’ora di correre per il team Petronas nei prossimi tre Gran Premi, ovviamente non si tratta delle migliori circostanze e auguro a Franco un pronto recupero. Spero che ritorni forte dopo l’intervento al ginocchio. Sono sicuro che lo farà, perché ha guidato in modo fantastico negli ultimi due anni”.

“Penso che sia difficile fissare obiettivi,sarà più una questione di capire la moto, dato che ho avuto pochi giorni di guida quest’anno. La cosa buona è che posso confrontare le moto e dovrei essere in grado di raccogliere molti dati per la Yamaha, sarò un po’ gettato nella mischia, visto che è la classe MotoGP è molto competitiva, ma non vedo l’ora. Sarà bello tornare sulla griglia di partenza. Non vedo l’ora di incontrare la squadra in Austria, anche se ci saranno alcune facce familiari per me perché Wilco Zeelenberg era il mio Team Manager in Supersport nel 2009 e ho corso contro Johan Stigefelt alcuni anni fa. Quindi sarà un piacere ritrovarli”.

OMNISPORT | 28-07-2021 16:11