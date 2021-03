Ufficiale, Hamsik è del Goteborg: contratto fino al 30 agosto

Tutto vero: Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Goteborg. Ieri l’arrivo, oggi la firma e l’ufficialità: il club svedese ha annunciato l’arrivo dell’ex centrocampista del Napoli, svincolato dopo l’addio ai cinesi del Dalian Pro.

Hamsik, come comunica il Goteborg, ha firmato solo per pochi mesi: cinque, per la precisione. Il suo contratto scadrà infatti il prossimo 30 agosto, nel bel mezzo dell’Allsvenskan, il massimo campionato locale, che prenderà il via ad aprile.

“Abbiamo avuto un ottimo dialogo sin dal primo contatto e c’è un consenso nel nostro pensiero calcistico – le parole del direttore sportivo del Goteborg Pontus Farnerud, ex giocatore tra le altre del Monaco – Marek è qui per giocare ed è molto motivato. Rappresenta gran parte di ciò che il Goteborg vuole essere. Le sue qualità, assieme al suo carisma, alla sua professionalità e alla sua passione, lo rendono unico”.

L’ultima maglia indossata da Hamsik, come detto, è quella del Dalian Pro, formazione cinese nella quale ha ritrovato Rafa Benitez dopo gli anni di Napoli. L’ultima presenza risale al settembre del 2020, prima di qualche comparsata con la Nazionale slovacca. Il Goteborg è il trampolino per ripartire.

OMNISPORT | 08-03-2021 20:23